Jazz perde avant garde de Russell

Morreu na segunda-feira em Boston, Estados Unidos, aos 86 anos, o mais influente nome da vanguarda jazzística no século 20, o pianista e maestro George Russell. Russell sofria do mal de Alzheimer e morreu de complicações decorrentes da doença. Tão importante músico quanto teórico, Russell trabalhou com todas as grandes revoluções de sua época, do jazz free ao atonal, do jazz rock aos poliritmos africanos. Causou tanto impacto com a publicação do livro The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, em 1953, que arrastou com suas ideias nomes seminais do jazz da época, como Miles Davis e John Coltrane. Em oposição ao jazz modal, Russell preconizava o jazz tonal, que foi a base de um dos mais importantes discos do gênero, Kind of Blue, de Miles Davis - na época, tanto Miles quanto seu pianista, Bill Evans, estavam sob influência de Russell, além do impressionismo francês de Debussy. O livro de Russell foi considerado a primeira grande contribuição teórica ao jazz. Foi bandleader do grupo Living Time Orchestra. Suas ideias e seu piano podem ser encontradas em mais de 30 discos, ao lado de gigantes como Bill Evans, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Max Roach e Jan Garbarek. Russell contou uma vez uma história sobre a gravação de seu disco New York, NY, de 1958. Ele tinha convidado Coltrane para um solo. Coltrane ainda não era muito conhecido. No meio da sessão, o saxofonista pegou a partitura e sumiu. Os músicos acharam que, como ele era novo, podia ter dificuldades com a harmonia e queria praticar mais. Mas Coltrane, quando reapareceu, tinha reescrito a partitura, tornando-a ainda mais complicada. Russell foi indicado três vezes para o Grammy, e ganhou o American Music Award e o British Jazz Award, entre outros inúmeros prêmios. É tido como um renovador que deu combustível novo tanto ao cool jazz quanto ao jazz west coast, o estilo desenvolvido na Califórnia por músicos brancos. Sua obra foi objeto de documentários da BBC, NPR, NHK Japan e Swedish Broadcasting. Nascido em Cincinnati, Ohio, em 1923, Russel iniciou-se no jazz tocando bateria na banda de Benny Carter. Mais tarde, compôs Cubano Be/Cubano Bop para Dizzy Gillespie, peça que estreou no Carnegie Hall em 1947 e mostrava a primeira grande fusão entre o jazz e os ritmos afro-cubanos. Também compôs a obra Ezz-thetic! para o saxofonista Lee Konitz. As ideias de Russell não eram facilmente deglutidas. Só três décadas e meia após o lançamento de um dos seus discos mais importantes, Jazz Workshop (1956), é que a gravadora BMG resolveu lançá-lo no Brasil. O trabalho tinha notas do reputado crítico Leonard Feather, que salientava que, apesar do experimentalismo, Russell tinha suingue, não soava pedante e fazia uma obra de vitalidade e organicidade. Dialogou com todas as facetas da vanguarda nos anos seguintes. Após trabalhar com lendas como Eric Dolphy, Bill Evans e Art Farmer, ele se reuniu, em 1962, com músicos que fariam a revolução seguinte, como o então jovem baixista Steve Swallow (parceiro de Carla Bley), em um disco histórico de 1962. A banda tinha ainda Don Ellis no trompete, Pete LaRoca na bateria, o trombonista Garnett Brown e o sax tenor Paul Plummer. Russell deixou mulher, um filho e três netos.