Jazz e gospel perdem duas intérpretes A lendária intérprete de música gospel Marie Knight morreu em Nova York, no domingo, após complicações de uma pneumonia. A cantora, que estava com 84 anos, ficou conhecida na década de 1940 por sucessos como Beams of Heaven. Segundo a empresária de Marie, ela estava em uma casa de repouso, no bairro do Harlem. No sábado, o mundo da música também havia perdido a grande cantora de jazz Chris Connor. Pertencente a uma escola de cantores como Anita O?Day, June Christy, Chet Baker e Julie London, Connor morreu em decorrência de um câncer, aos 81 anos, em Toms Rivers, Nova Jersey.