Jane e Redford, recém-casados e descalços no parque Em 1967, o jovem Robert Redford já era um dos galãs mais promissores de Hollywood, mas só dois anos depois, com Butch Cassidy, ele virou mito, como seu companheiro de elenco naquele western desmistificador, Paul Newman. Vale recordar, hoje, como era Robert Redford, há exatamente 40 anos. O Telecine Cult resgata, às 17h15, a comédia Descalços no Parque, de Gene Saks. Pouca gente deve lembrar-se que Redford surgiu no palco e neste filme, justamente, ele repetiu um de seus papéis no teatro. Não só ele. Mildred Natwick também havia feito a peça de Neil Simon na Broadway e o próprio diretor Saks era um estreante vindo do teatro. Um ano antes, Redford já havia feito o marido traído de Jane Fonda no poderoso Caçada Humana, de Arthur Penn. Aqui, eles voltam à condição de casal. No caso, recém-casados que habitam o sótão de um prédio de apartamentos em Nova York. A trama do filme, muito tênue, transita quase toda pelas escadas que Fonda e Redford são obrigados a subir e descer, a toda hora, e que Mildred, mais idosa, tem dificuldades para transpor. Não parece muito, e na verdade não é, mas o charme do elenco é cativante. O filme deu origem a uma série de TV, curiosamente, feita com elenco todo negro.