Jamie Bell será Tintim em filme de Spielberg O jovem ator Jamie Bell, que interpretou o protagonista do filme Billy Elliot (2000), fará o famoso repórter da história em quadrinhos Tintim no filme que será dirigido por Steven Spielberg. Bell estará acompanhado de Daniel Craig, o último a encarnar James Bond. Craig vai interpretar o malvado Red Rackham na primeira aventura da anunciada saga cinematográfica The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn, em três dimensões. Os dois atores, que voltarão a atuar juntos após participação em Um Ato de Liberdade (2008), são os destaques do elenco no qual também está Andy Serkis (Gollum de O Senhor dos Anéis).