James Garner, ótimo como Philip Marlowe Humphrey Bogart e Dick Powell podem ter interpretado o detetive durão Philip Marlowe em adaptações mais famosas dos livros de Raymond Chandler, mas James Garner não faz feio no papel. Ele estrela Detetive Marlowe em Ação, de 1969, atração do canal TCM, às 17h50. Dirigido por um homem de TV, Paul Bogart, trata-se de um noir bem estimável, na grande tradição dos anos 40. Garner/Marlowe é contratado por Gayle Hunnicutt para localizar o irmão dela, que desapareceu. Rita Moreno é ótima como a stripper que ajuda o herói e Bruce Lee - o próprio - rouba a cena como o vilão que destrói o escritório do detetive. Paul Bogart era bom diretor. Deveria ter perseverado no cinema.