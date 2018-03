Jaime Troiano dá palestra sobre novo livro Será lançado hoje, na Livraria Cultura, o livro As Marcas no Divã, de Jaime Troiano, que discute opções dos consumidores por marcas. O autor dará palestra às 19h30, no Shopping Villa-Lobos, Avenida das Nações Unidas, 4.777, telefone 3024-3599.