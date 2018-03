Jackson para íntimos

Da série "Não Descanse em Paz", o GNT volta a falar sobre Michael Jackson. Não, a TV ainda não esqueceu a morte do rei do pop. Bom, neste caso, ainda bem. O canal acaba de comprar o documentário Meu Amigo Michael Jackson, feito com base em imagens do arquivo pessoal do parapsicólogo Uri Geller - aquele, que entorta garfos, lembra? -, amigo íntimo do cantor. Inédito no Brasil, o documentário traz novas imagens de Michael durante viagem ao Reino Unido em 2001, roteiro que inclui compras, passeio em parques de diversão, visita a times de futebol e partes do casamento do Uri Geller, do qual o cantor foi padrinho. Momentos de descontração e longas conversas entre o parapsicólogo e Michael também são mostrados na produção, realizada pela inglesa ITV Studios e pela produtora ITV Global Entertainment. No documentário, Geller se refere a Michael como "irmão" e diz que essas imagens mostram como verdadeiramente era o cantor. Com uma hora duração, Meu Amigo Michael Jackson vai ao ar no dia 28, na véspera do aniversário de 51 anos do astro, data que, com certeza, será lembrada pela TV.