Jackson fará 44 apresentações no Reino Unido O cantor Michael Jackson fará em Londres 44 apresentações entre julho de 2009 e fevereiro de 2010, 34 a mais que as programadas inicialmente, devido à grande demanda de entradas registrada desde terça-feira, quando os ingressos foram colocados à venda. De acordo com o site do artista, a turnê começará no London O2 Arena em 8 de julho e terminará oito meses depois, em 12 de fevereiro de 2010. O local escolhido para os shows tem capacidade para 20 mil pessoas. Somadas as apresentações, o artista pode reunir 900 mil fãs em sua última turnê pelo Reino Unido. O preço dos ingressos varia entre 50 libras (US$ 69) e 75 libras (US$ 104).