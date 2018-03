Jack White e seu novo supergrupo

Jack White é contra a monogamia. Depois de conquistar o mundo a bordo do seu grupo White Stripes (no qual emparelha armas com sua ex-mulher, Meg White), fazendo um som que recebeu doação de sangue do hard rock dos seventies (Led Zeppelin, Black Sabbath), ele foi em direção a um pop universal com o grupo Raconteurs. Ouça trecho da música 'New Pony', do CD 'Horehound', da nova banda criada por Jack White (White Stripes), The Dead Weather Inquieto, o guitarrista que cultiva a palidez do butô japonês volta agora com uma nova superbanda, The Dead Weather, estreando com o disco Horehound (Sony Music). Trata-se nada menos do que a reunião de músicos dos grupos Kills (Alison Mosshart, cantora), Queens of The Stone Age (Dean Fertita, guitarrista), The Greenhorns e Raconteurs (Jack Lawrence, no baixo), além de Jack White na bateria e guitarra. Eles se reuniram em Nashville, Tennessee, no início deste ano, e gravaram no estúdio Third Man Records, de Jack White. Em março, anunciaram que eram uma banda. O resultado das gravações é bizarro em alguns momentos e sublime em outros. E, de todo modo, é o disco mais incomum e interessante da temporada. Fincado de novo no hard rock e no blues rock, especialmente, e com um toque sulista na mistura, o som do Dead Weather lembra algumas das mais sinceras jams do rock?n?roll, um supergrupo que mistura direitinho o rock moderno de Nine Inch Nails com o rock passadista de Led Zeppelin e congêneres. Alison Mosshart, momentaneamente divorciada do electropop, está cantando muito, para dizer o mínimo, rascante e crua, feroz e descabelada. Uma versão sem cicatrizes de Iggy pop. Ela também acrescenta uma pitada, digamos assim, de sexo no som das bandas de Jack. Em Hang You from the Heavens, Dean Fertita e White pontuam os solos de guitarra com as distorções típicas dos White Stripes. White disputa os microfones com Alison, nos backing vocals, mas só canta mesmo um dos seus blues desgarrados no finalzinho do disco, em Will There Be Enough Water? (que, no vídeo da música, tem solo fantástico de guitarra, ausente no disco). O guitarrista vive tentando encontrar sua contrapartida feminina em discos fora do convencional. Foi assim quando fez o premiado álbum Van Lear Rose, para a estrela country Loretta Lynn. Como PJ Harvey parece ter seus próprios planos, ele conseguiu alistar em suas tropas a cantora Alison Mosshart. De fato, aconteceu uma dinâmica extraordinária entre White e Alison, guitarra e voz (ela também fez questão, contra a vontade de Jack, de tocar guitarra em 3 Birds e I Cut Like a Buffalo). A garota não queria ser apenas coadjuvante, e também compôs sozinha a canção So Far From Your Weapon. "Não passou um dia sem que ele me estapeasse na cara. Não, não literalmente", brinca Alison, ao falar sobre as gravações do álbum. "Mas nós espancamos um ao outro e nos divertimos juntos e nos molestamos. Essa é a nossa relação. Não creio que eu poderia me perdoar se ele repentinamente parasse de falar comigo. Mas eu sinto que eu conduzi isso ao ponto em que é tudo aqui e agora", ela falou. As letras que Alison escreveu estão carregadas daquela fleuma das boas bad girls do rock, com versos como "você tem o tipo de amor que eu preciso constantemente", ou "fiz algumas coisas ruins, elas são mais fáceis de se cometer". Jack White desenterra sua porção "eu quero ser Jimmy Page" no disco, em faixas de absoluta digressão sonora, como New Pony (cover fantástica de Bob Dylan) e So Far From Your Weapon. Nos shows, ele fica principalmente na bateria. O som do Dead Weather também admite condimentos externos, como em I Cut like a Buffalo, que tem um leve sabor de reggae. "Parecem ideias descartadas do primeiro disco do Led Zeppelin", diz o New York Times, mas é um elogio. No dia em que se apresentou pela primeira vez com seu side project, Jack White disse: "Essa noite é a primeira em que eu toco bateria desde que era adolescente. Eu queria olhar a música de um novo ângulo, e isso me trouxe de volta à forma como a estrutura da canção é criada." O mais legal de tudo isso, segundo informa a revista Spin, é que o novo supergrupo de Jack White pode vir a fazer uma turnê mundial. A banda iniciou suas performances públicas no dia 14 de julho. Estão na Califórnia no momento, tocando em San Diego e São Francisco. Em outubro, tocam no bacanudo festival Austin City Limits, no Texas. Será que dá tempo para algum festival brasileiro?