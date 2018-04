Ivan Cardoso e os mistérios da Leica

Ivan, o terrível. O Rei (e o pai) do terrir. Diretor, produtor, artista, jornalista, fotógrafo e... tímido, demasiadamente tímido. ''''Sempre fui. Por isso, sempre precisei estar atrás da câmera para dar um close nela'''', brinca, enquanto disfarça a ansiedade ao falar de si próprio. Esse é Ivan Espírito Santo Cardoso Filho, um dos mais interessantes, undergrounds e irreverentes cineastas brasileiros, que abre hoje, no Museu de Arte Moderna do Rio, a exposição Fotoivangrafias, com 200 das 75 mil fotos que clicou em sua carreira. Como define Cardoso, Fotoivangrafias - termo cunhado pelo amigo e admirador Augusto de Campos - é mais que uma homenagem a ele. A mostra é também a ponta de um iceberg. Faceta pouco conhecida de seus talentos, a fotografia sempre foi a plataforma de lançamento de todos os projetos do diretor. Veja galeria de fotos da mostra De Godard a Zé do Caixão Vale ressaltar que tudo começou por acaso. Mas Ivan sempre soube fazer bom uso do acaso para produzir pequenas grandes sacadas. A última delas abrir sua retrospectiva no MAM do Rio com a mostra Tropicália, para comemorar os 40 anos do movimento. ''''Foi um belo acaso mesmo. Porque, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, Fotoivangrafias tem, sim, um diálogo direto e aberto com a Tropicália'''', comenta o curador da mostra, Fernando Bucarelli. ''''Fico feliz, claro'''', diz Ivan Cardoso. ''''De fato, não tenho do que reclamar como diretor e fotógrafo. Dividir o MAM com os tropicalistas é uma delícia. Mas não maior que dividir a Tate Modern com Salvador Dalí.'''' Do que, afinal, ele está falando? Da mostra A Body of Colour, em cartaz até setembro no museu londrino, que dedica mostra a Hélio Oiticica. Cardoso foi amigo de discípulo de Oiticica. Entre tantos retratos e registros, realizou o curta (algo entre o cinema e a videoarte) HO, exibido na Bienal no ano passado, que agora faz parte de A Body of Colour, homenagem do museu inglês à genialidade do pai dos parangolés. ''''Não é que o HO, que tem a única imagem até hoje feita do Hélio com a Ligia Clark, uma das nossas grandes artistas plásticas, está sendo exibido ininterruptamente na Tate? Pense na minha alegria ao me ver dividindo o lugar com Dalí, que ocupa outro espaço de exposição no museu'''', comemora. E o que Ivan e Oiticica têm a ver mesmo com o Tropicalismo? Foi em 7 de agosto de 1967 que Oiticica apresentou pela primeira vez no MAM do Rio sua instalação Tropicália, termo que batizou o movimento. ''''Comecei minha carreira como fotógrafo. A maioria das personalidades que entrevistei e fotografei foi porque eu admirava e queria conhecê-los'''', confessa ele, que, aos 16 anos, escrevendo para um jornal do colégio da zona sul carioca que freqüentava, resolveu entrevistar ninguém menos que Oiticica. ''''Aquela tarde mudou minha vida. No mesmo dia, conheci o Hélio, o Torquato Neto, o Rogério Duarte e o Caetano Veloso.'''' Ficaram amigos. Hélio foi para o exílio na Europa. Ivan terminou o segundo grau e, no melhor estilo ''''amor livre'''', largou a faculdade de psicologia e foi trabalhar na lendária revista Navilouca, dirigida por Torquato Neto e Waly Salomão. Seu primeiro cargo? Fotógrafo. ''''Eu tinha essas pretensões de ser artista. Com o dinheiro da mesada, comprei uma Leica, que me acompanha até hoje, e uma câmera Super-8.'''' Era o início de uma carreira. ''''Não posso me queixar. Fui amigo e parceiro de Oiticica, dos concretistas Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, aprendi a fazer cinema com Rogério Sganzerla. O que mais posso querer?''''Seguindo à risca a tática de se aproximar das figuras que admirava por meio das entrevistas, numa tarde foi parar ao lado de Sganzerla. ''''Tinha acabado de assistir a O Bandido da Luz Vermelha. Aquele filme era tudo que eu queria na vida. Não era cinema novo que, tirando um filme do Glauber e outros, era uma chatice. Não era chanchada. Era tudo. Misturava Godard com Orson Welles, com baião. E dei um jeito de entrevistar o Sganzerla. Mais uma vez, a entrevista mudou minha história.'''' Tempos depois, foi convidado pelo diretor para ser seu assistente. ''''No fim das filmagens, o Sganzerla me pagou. Com o dinheiro, comprei o uniforme que ele e o Julio Bressane usavam, uma calça jeans e um paletó de veludo. Pronto, eu tinha virado cineasta. Logo eu, que nunca ia imaginar ser pago para fazer cinema. Sganzerla nunca parava para me ensinar nada. E foi desse jeito que ele me ensinou tudo.'''' Como diretor, os festivais de cinema viraram um estúdio dos sonhos. ''''Eu aproveitava o tempo durante os festivais para clicar colegas e figuras que eu admirava imensamente. Tudo só com a Leica Flex, sem produção nenhuma'''', frisa ele. ''''Acho que diretor nenhum do mundo gastou tanto negativo com seus colegas como eu.'''' Seu acervo contém figurinhas como Jean Luc Godard, Raul Seixas, Claude Chabrol, Michelangelo Antonioni, Julio Medaglia. Não por acaso, De Godard a Zé do Caixão também é o título do livro que compila as melhores Fotoivangrafias. Mais que isso, From Godard to Coffin Joe também virou exposição na embaixada do Brasil em Londres, em junho último. Logo a seguir, foi a vez de Um Lobisomem Brasileiro em Londres. Nada mal para o mestre do terrir, que declara sem pestanejar: ''''Vou largar o cinema. Eu, na verdade, nunca separei o cinema das artes plásticas. Não sei porque brasileiro tem esta mania de patrulhar. Todo mundo tem de ser setorizado. Vejo que a única saída para continuar filmando é ser cada vez mais underground.'''' O descontentamento tem suas razões. Um Lobisomem Brasileiro na Amazônia nunca entrou em cartaz. ''''Participou da Mostra de Cinema de São Paulo, do Festival do Rio, do Festival de Cinema de Turim, de Málaga na Espanha, do FantasPort em Portugal. Mas nada disso foi suficiente para convencer o Diller (Trindade, produtor do filme) a botar o filme pra rodar'''', brada Ivan, terrivelmente descontente. ''''Mesmo quando conseguimos filmar no Brasil, o filme não é visto. E se é visto, é por quase ninguém.'''' Alguns dos filmes do diretor serão exibidos em Fotoivangrafias, como HO, Heliorama, Sarcófago Macabro. O veneno que escorre das declarações do mestre do terrir tem suas origens também no resultado do último edital da Petrobras. ''''Não fui contemplado, claro. A Filha do Drácula ficou fora, mesmo já tendo garantido R$ 1 milhão do orçamento. Isso tudo está em contrato. E por quê? Porque são sempre os mesmos que ganham. Não falo só porque não ganhei. Não é possível que em 1.370 roteiros encaminhados não haja nenhum novo cineasta'''', cutuca. ''''Para ser contemplado. tem de ter certificado de amigo do Avellar (José Carlos, consultor da Petrobras). Sou diretor que já levou 1 milhão de espectadores ao cinema (As Sete Vampiras). Por isso, sinceramente, acho que ganho mais tocando minha vida nas artes plásticas.'''' TIM MAIA >>"Tim também não gostava de ser fotografado. Era gordo e grande. Mas que bobagem. Olha só o sorriso que tinha. E eu hoje brinco que fui o único que conseguiu dar um bolo no Tim. Eu ia fotografá-lo para a gravadora WEA , de onde eu era contratado. A foto estava marcada para as 5 da tarde. Mas eu achei que o Tim jamais apareceria. E não é que ele foi! Depois foi reclamar que eu tinha dado um cano nele." ANTONIONI >>"Este é um dos retratos de que mais gosto. E ele foi um dos retratados mais difíceis. Por motivos óbvios, não gostava de ser clicado. Quando ele veio ao Brasil na década de 80 para o Festival de Gramado, aproveitei. Foi difícil, mas veja só que bela cara!" JEAN LUC GODARD >>"Aproveitei uma conferência que ele estava dando para clicá-lo. Inconfundível. Grande figura do cinema." TUNGA >>"Entre as figuras mais difíceis de fotografar, os artistas plásticos estão na frente. Foi um longo trabalho até tirar este retrato de Tunga que, no fim das contas, gosto muito." ZÉ DO CAIXÃO >>"Como dizia Sganzerla, é um mestre. E, por razões óbvias, não poderia faltar."