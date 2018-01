Ivald Granato lança livro de performances Será lançado hoje, às 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa- Lobos (Av. das Nações Unidas, 4.777) o livro Ivald Granato Art Performance, que integra a Coleção Portfolio Brasil, da J.J. Carol Editora. A obra centra-se em suas performances realizadas entre 1978 até este ano. Gravador, desenhista, pintor e artista intermídia, Granato realiza performances desde a década de 1970 - ele nasceu em Campos, RJ, em dezembro de 1949 - tendo inclusive integrado, nos anos 80, a Banda Performática liderada por José Roberto Aguilar. Hoje, no lançamento do livro, Granato vai fazer um pocket show com uma de suas performances.