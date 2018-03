Itália descobre afresco do século 15 Um afresco do século 15 foi descoberto entre os escombros da igreja do Apóstolo São Pedro no povoado de Onna, um das mais afetadas pelo terremoto que atingiu a região de Abruzzo, na Itália no dia 6 de abril deste ano, deixando 299 mortos e milhares de pesoas desabrigadas. Segundo o jornal La Repubblica, trata-se de uma imagem da Virgem Maria cercada por anjos recolhendo o sangue de Cristo, que estanca as feridas com as mãos. De acordo com especialistas, o afresco inédito, que estava coberto por uma espessa camada de cimento e cal, foi descoberto por voluntários que trabalham na restauração do local.