Itaipava ganha em agosto seu primeiro festival Itaipava, cidade da Região Serrana do Rio, ganhará seu primeiro festival de cinema. Serão 20 filmes, 15 deles estrangeiros, sendo dois inéditos no Brasil. Eles serão exibidos no Armazém Digital do Shopping Estação Itaipava e também na vizinha Petrópolis de 1º a 5 de agosto. Os ingressos custam R$ 30, em Itaipava, e R$ 20, em Petrópolis, vendidos nas bilheterias e pelo site. Entre os brasileiros, destacam-se Proibido Proibir, de Jorge Durán, e Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim. A produção russa, norte-americana e brasileira, Sonhos de Peixe, dirigida pelo russo Kirill Mikhanovsky, premiada em Cannes, será exibida pela 1ª vez.