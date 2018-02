Ismail Xavier autografa hoje Sertão Mar O crítico e professor Ismail Xavier autografa hoje, às 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional o livro Sertão Mar: Glauber Rocha e a Estética da Fome. Lançada em 1983 e há muito tempo fora de catálogo, a publicação oferece uma percepção dos dilemas estéticos e políticos do Brasil no começo dos anos 60 por meio da contradição discursiva do estilo de Glauber Rocha. Ela compara filmes da fase heróica do cinema novo como Barravento (1961-62) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963-64) com os pares comerciais O Pagador de Promessas e O Cangaceiro. A Livraria Cultura fica na Av. Paulista, 2.073, telefone 3170-4033.