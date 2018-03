Irreflexão necessária Data estelar: Marte e Saturno em oposição, Plutão começa a retrogradar; a Lua cresce no signo de Leão. Enquanto isso, aqui na Terra a natureza criativa de nossa humanidade, aquilo que nos torna verdadeiramente humanos é, em muitos casos, quebrada sob a tensão constante que provocam os problemas financeiros. De tanto concentrar-se na mera sobrevivência, nossa humanidade esquece o que a faz humana, a criação. O trabalho sem gosto nem inovação é uma luta cansativa, de quebrar até as almas de maior boa vontade. Por isso, de tempos em tempos, irrompe a rebeldia, lançando-se irrefletidamente a alma humana na direção de sonhos, na melhor das hipóteses, ou fantasias, na pior destas. Porém, por pior que nos pareça a irreflexão, nenhuma obra criativa seria consumada sem a coragem que vem com o espírito de aventura. ÁRIES 21-3 a 20-4 Se as pessoas conhecessem bem a vontade do Altíssimo, será que se disporiam a agir de acordo com ela? Será? Provavelmente não, porque é humano divergir, contradizer e tomar decisões que afirmem a liberdade de ir e vir. TOURO 21-4 a 20-5 Ninguém disse que tudo ia ser fácil, mas se por acaso você esperava isso, então cabe fazer um exame profundo de consciência para erradicar de sua alma qualquer traço de ilusão. Sem ilusões, tudo procede com maior firmeza. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A impaciência pode destruir o que foi administrado com muito carinho e persistência nos últimos meses. Tenha cuidado com a impaciência, mas tenha mais cuidado com a ansiedade, que é a que sugere que a impaciência seja justa. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quanto maior for a força com que você defender seus interesses e opiniões, mais acirrada se tornará a luta e, assim, em algum momento você receberá o troco à altura. Será que vale a pena empreender uma guerra agora? LEÃO 22-7 a 22-8 Errar é humano, insistir no erro é uma estupidez que diminui a humanidade de todas as pessoas envolvidas. É inevitável perceber os erros, mas para consertá-los há de se tomar decisões livres e sinceras. Aí é que a coisa complica. VIRGEM 23-8 a 22-9 As situações mais complicadas encerram em seu ventre aspectos muito positivos para o seu crescimento pessoal. A sabedoria não se pode conquistar através de conforto ou facilidades, é malhada nos problemas diários. LIBRA 23-9 a 22-10 Alguns sentimentos não poderiam ser expressos, ainda, com a clareza necessária. Porém, este é um momento complexo, que não pode ser reduzido a fórmulas simplistas, pois assim se correria o risco de complicá-lo mais ainda. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A tensão nos relacionamentos mais importantes é natural até, mas nem por isso há de se explorá-la para que fique ainda mais forte. Seria melhor que todo mundo concedesse espaço a essa tensão, tendo em vista sua rápida consumação. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os milagres são raros, mas acontecem. Porém, não se pode depender de milagres, é necessário construir a vida aos poucos, todos os dias e, assim, quando os milagres ou golpes de sorte acontecerem, você os aproveitará melhor., CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As duras discussões que são propostas não levarão a lugar nenhum, a não ser ao desgaste. As duras palavras que forem proferidas só causarão danos além dos já existentes. Melhor seria que todo mundo compreendesse melhor a situação. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ir em frente ou ficar na sua, esse é o dilema. Nos dois casos há riscos e recompensas envolvidas, o que sugere que você só conseguirá saber qual terá sido a melhor decisão depois de tomá-la. Assim são as coisas. PEIXES 20-2 a 20-3 Agora é seguir em frente, pois ainda que outrora as coisas tenham sido aparentemente perfeitas, não há como retornar ao passado. Agora é seguir em frente com os recursos e relacionamentos que estiverem disponíveis.