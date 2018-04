Irma Vap - O Retorno consagra o talento humorístico de Nanini A peça quase bateu recorde de permanência em cartaz, com teatros lotados para se divertir com Marco Nanini e Ney Latorraca. Um sucesso tamanho que inspirou o filme Irma Vap - O Retorno, cartaz do Canal Brasil, que o exibe às 19h30. No cinema, a bilheteria foi mais modesta. Para não ficar limitado a uma mera transposição para a tela grande e para compensar o fato de os atores estarem mais velhos, a diretora Carla Camurati criou a história de um produtor que decide reencenar a peça, confiante em conquistar novamente o sucesso. A história brinca com o filme O Que Teria Acontecido com Baby Jane?, em que duas irmãs que foram atrizes quando crianças se tornam inimigas já adultas. Na versão de Camurati, Nanini interpreta o casal de irmãos, enquanto Latorraca faz um diretor e sua mãe. Foi a solução encontrada para mostrar o grande feito da montagem teatral, ou seja, a rapidez com que os atores trocavam de roupa nos bastidores. O elenco de apoio é eficiente, mas o brilho está na dupla central, especialmente no trabalho de Marco Nanini - um dos atores mais completos da atualidade, ele tem uma performance hilariante, especialmente quando se veste de mulher.