Íris quer meio ibope de Pantanal Otimista para o lançamento de sua primeira telenovela, Revelação (com estréia anunciada para o dia 8, no SBT), Íris Abravanel tentou negar, mas admitiu que ser mulher de Silvio Santos é, sim, uma vantagem. "Abriu algumas portas, com certeza", disse a primeira-dama do SBT ao Estado. Para Íris, se o folhetim atingir metade da audiência de Pantanal, que tem chegado aos 12 pontos, estará ótimo. Já o diretor de teledramaturgia do SBT, David Grinberg, aposta no mesmo sucesso de Pantanal.