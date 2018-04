Iphan pode tombar última fábrica de vinil O ministro da Cultura, Gilberto Gil, disse anteontem, durante audiência no Senado, que o ministério estuda a possibilidade de o Iphan, órgão do patrimônio histórico, tombar a última fábrica de vinil do País, em Belford Roxo (RJ). Gil foi questionado a respeito da fábrica pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que repassou a ele pedido do grupo de hip hop Racionais MC para impedir o fechamento da fábrica. Fundada em 1999, pode produzir até 5 mil discos por dia, mas hoje fabrica menos de 500. Gil falou em audiência sobre convergência digital e se disse contrário a ''''travas tecnológicas'''' que impedem cópias de conteúdo.