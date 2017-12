Invisíveis traz o drama de pessoas desprezadas pela mídia O trabalho coletivo, em cinema, sempre traz um resultado desigual - inevitavelmente a obra de um diretor se sobressai em relação ao outro. Foi o que tentou evitar o projeto Invisíveis, que o Cinemax exibe hoje às 22 horas. Produzido pelo ator Javier Bardem, virtual ganhador do próximo Oscar de melhor coadjuvante por Onde os Fracos Não Têm Vez, o documentário mostra as diversas dificuldades enfrentadas por moradores de países pobres ou em eterno conflito armado. Assim, são reveladas a rotina das vítimas da doença de Chagas na Bolívia, a doença do sono, os meninos soldados de Uganda, a violência contra civis no Congo e os camponeses sem terras da Colômbia. A produção contou com a ajuda da organização Médicos Sem Fronteiras e foi dirigida por Mariano Barroso, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa, Javier Corcuera e Wim Wenders. Deles, Aranoa dirigiu o episódio mais bem-sucedido. Ele acompanhou diversas crianças ugandenses que passam as noites vagando nas florestas em busca de proteção, fugindo dos soldados que as ameaçam de seqüestro. Um retrato pungente e dramaticamente real.