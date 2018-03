Investigação em torno dos meandros da subjetividade A busca por entender a histeria e a esquizofrenia forneceu material para o desvendamento, pela filosofia contemporânea, dos meandros da subjetividade. O filósofo Jean-Christophe Goddard parte desse pressuposto para escrever Violence et Subjectivitè, que é uma continuação do ensaio Mysticisme et Folie: Essai sur La Simplicité e no qual aparecem as suas interpretações das obras de Gilles Deleuze, Jacques Derrida e Henri Maldiney. Goddard analisa como as teorias produzidas no século 20 tornaram possível entender, de maneiras diferentes - no que ela tem de singular, de universal e de imprevisível -, a subjetividade, definida como a realidade psíquica, emocional e cognitiva do ser humano.