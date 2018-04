Invenções que alteraram radicalmente o século 20 Para escrever este livro, Alex Hutchinson, Ph.D. em física pela Universidade Cambridge, consultou 25 cientistas e especialistas em tecnologias, que elencaram as 100 invenções e descobertas mais importantes desde a criação do transistor em 1947, algo que mudou a história do rádio e da televisão. O século 20 é pródigo em acontecimentos tecnológicos que alteraram de modo radical a vida humana. Hutchinson conta, em breves comentários, os bastidores de cada grande invenção - das armas nucleares ao MP3 player. Autor de Know Your Footprint: Energy, Water and Waste, ele mostra que, invariavelmente, por trás das revoluções criativas existe a fé em uma ideia, por mais disparatada que seja.