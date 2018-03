Invasão Francesa A Orchestre des Champs-Elysées apresenta-se hoje, de graça, no Sesc Itaquera, dentro da programação do Ano da França no Brasil. Sob a regência do belga Philippe Herreweghe, o grupo interpreta Sinfonia Fantástica, de Berlioz. Para os que não poderão ver de perto, a TV Cultura transmitirá ao vivo o concerto, a partir das 14h30. Amanhã e terça será a vez da Sala São Paulo. Serviço Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves Mattos, 1.000, 2523-9200. Hoje, às 15 horas. Grátis