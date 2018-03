Inutilidade e superficialismo Data estelar: Marte e Urano em conjunção, Sol e Netuno em sextil; a Lua míngua no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra, quantas manifestações inúteis os seres humanos inventam para se atormentar! Quanta superficialidade toma seu tempo e desvia a atenção do que é realmente essencial! E não vá pensando você que a superficialidade se refere apenas aos artigos de luxo, porque passa longe disso. A inutilidade e o superficialismo referem-se aos comportamentos cotidianamente cultivados mediante os quais nossa humanidade se recusa a admitir sua participação num Todo Maior, seja este o da cidadania, o do comportamento ecológico, o ser cósmico ou a vivência espiritual. Inutilidade e superficialismo é o comportamento cotidiano com que nossa humanidade dá as costas à Vida, produzindo ela mesma a miséria que tanto teme venha a lhe acontecer. ÁRIES 21-3 a 20-4 Dar para receber, es-se é o provérbio arvorado constantemente por todas as pessoas. Porém, na prática, dá-se muito e recebe-se pouco em troca. A vida é injusta, então? No plano imediato, assim parece, mas a longo prazo a história é outra. TOURO 21-4 a 20-5 Sim, a tensão é real, mas deve servir para você ser uma alma intrépida e avançar com firmeza na direção de suas pretensões. Ou por acaso vai posar de criança mimada que chora ao menor sinal de circunstâncias adversas? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você não precisa brandir a coerência, em seu caso essa virtude seria um blefe. De fato, nenhuma pessoa pode declarar-se absolutamente coerente, mas só quando se é do signo de Gêmeos que essa verdade se torna real e cotidiana. CÂNCER 21-6 a 21-7 A falta de confiança provoca a expectativa de sempre vir a acontecer o pior possível nos relacionamentos. Assim não há como suportar a dinâmica de relacionamento nenhum! Sempre se esperando o pior, o acaba acontecendo é isso mesmo. LEÃO 22-7 a 22-8 É necessário descansar, toda pessoa de mínimo bom senso reconhece isso. Porém, o descanso não pode transformar-se no principal objetivo da vida, porque não é para descansar que se nasce entre o céu e a Terra, não é mesmo? VIRGEM 23-8 a 22-9 Agora é quando sua alma precisa fazer concessões, questionando, inclusive, as razões que a fazem sentir que não deve fazê-las. Agora é quando você deve se permitir receber orientação em vez de impor suas condições. LIBRA 23-9 a 22-10 O egoísmo nosso de cada dia resulta numa visão amarga e triste da realidade humana, porque olha para o outro lado do que seria o fiel retrato de nossa condição cósmica. Todos somos um milagre da Vida, um radiante e belo milagre. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ante o menor sinal de irritação, respire fundo várias vezes e, principalmente, perdoe imediatamente as pessoas que supostamente provocaram essa condição. A irritação dispensa culpados, ela aparece por si mesma, do lado de dentro. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O tempo que você passar demonstrando enfado e cansaço será o tempo perdido que poderia ter sido aproveitado para avançar firmemente na direção de dinâmicas mais alegres nos relacionamentos. O tempo, afinal, é um só. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nem toda excitação conduz ao sexo. Sempre será possível focar a excitação em planos mais elevados de realização, mas isso só acontecerá se você assim o decidir. Da mesma forma, o sexo também será sempre uma decisão. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O que for de seu merecimento será seu, inevitavelmente. Porém, isso não isentará você de ter de lutar ativamente para garantir o que for seu, porque neste mundo injusto as coisas ainda não funcionam de outro jeito. PEIXES 20-2 a 20-3 A natureza dos propósitos que guiam seus passos só mostrará sua verdadeira cara através dos resultados e, também, do exemplo que você der ao mundo nesse sentido. Por isso, observe a todo momento os sinais desses resultados.