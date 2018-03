Introdução ao pensamento de um filósofo fundamental Kant - Uma Leitura das Três Críticas Luc Ferry Difel 336 págs., R$ 45 O alemão Immanuel Kant (1724-1804) criou um sistema de pensamento que é considerado o anúncio da filosofia contemporânea, por ter desconstruído as "ilusões da metafísica". Segundo o pensador francês Luc Ferry, "é impossível entrar realmente na filosofia" sem compreender as três principais obras kantianas: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Julgar. A leitura de filósofos como Nietzsche, Husserl, Heidegger e Arendt torna-se praticamente inviável sem se entender os conceitos fundamentais do pensamento de Kant, diz Ferry. Além de servir como introdução à teoria kantiana, este volume também debate a missão da filosofia. A tradução é de Karina Jannini.