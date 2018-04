Intoxicações egoístas Data estelar: Mercúrio em oposição a Netuno, Vênus ingressa em Câncer; a Lua cresce no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra o pensamento egoísta intoxica e envenena a civilização, mas como é estatisticamente normal passa despercebido, como se a miséria que impera fosse coisa misteriosa, algo impossível de se entender. Ora! A miséria é invento humano, não é produto da natureza nem consequência lógica da evolução, é um invento humano que resulta da intoxicação venenosa de ideias excessivamente egoístas. Pensando continuamente em si própria, dispensando o bem comum, nossa humanidade se liga aleatoriamente a objetivos sensórios e materialistas, convencendo-se de ser esse o melhor destino possível. Porém, a miséria que o egoísmo provoca já deu a volta ao mundo e, como a Terra é redonda, está no encalço de toda nossa humanidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 A falta de disciplina atrasa tudo que de bom poderia acontecer. O grande caminho com que sua alma sonha desde sempre não é uma recompensa, mas o justo fruto do esforço empreendido com uma disciplina à toda prova. TOURO 21-4 a 20-5 Quando enfrentar situações que não façam sentido imediatamente, em vez de considerá-las tolices, leve a sério a curiosidade que leva a tentar rever a situação toda. As melhores coisas são difíceis de interpretar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sem disciplina nunca haverá verdadeira liberdade, porque você se entregará ao conforto da normalidade. Essa normalidade tão aconchegante funciona para você se acomodar nela e deixar de criar seu próprio caminho. CÂNCER 21-6 a 21-7 A beleza nunca será meramente superficial, pois ela traduz o que de mais profundo há na alma humana, a realidade de um Universo vibrante, ordenado e agindo de acordo com um plano magnífico. Essa é a raiz de todas as belezas. LEÃO 22-7 a 22-8 Os assuntos do coração requerem cuidado e coordenação, de modo que prossigam na maior harmonia possível, resultando naqueles frutos tão desejados e tão pouco praticados. É como uma dança, requer coordenação e cuidado. VIRGEM 23-8 a 22-9 O sucesso é delicado como uma flor e, por isso, precisa ser cuidado. Você não exporia uma flor ao sol ardente durante muito tempo, não é? Pois então tampouco exponha seu sucesso à inveja ou à cobiça, pois elas são assassinas. LIBRA 23-9 a 22-10 Com a mente tomada por pensamentos estranhos e preocupantes, a realidade será fiel retrato disso. Pense de forma elevada, projete os mais luminosos desejos ao futuro, encha sua mente de glória. O futuro será assim também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Encantamentos, feitiços, magia, todas as pessoas desejam obter algum tipo de poder sobre a vida. Porém, para que dominar o que deseja oferecer-se graciosamente? Violentar a vida não parece ser um caminho sábio. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nas horas extremas de tensão sempre haverá alguma alma amiga, seja conhecida ou desconhecida, disposta a estender uma mão de colaboração. Por isso mesmo é que as horas de tensão acabam sendo tão ricas em experiência. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O desânimo é o inimigo de todo aprimoramento. Afinal, você não nasceu com o coração ardente pelo desejo de prosperar? Você não existe por essa causa nobre e digna? De onde vem esse desânimo, então? Avance! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Nada anula tão bem a discórdia quanto o silêncio. Na hora em que as argumentações adquirirem ar de beco sem saída, tome a santa decisão de silenciar. Assim, o tempo passará e o entendimento retornará, em silêncio também. PEIXES 20-2 a 20-3 Tornar-se adulto é algo que se faz à golpes de justificativas e complicados raciocínios. Porém, uma criança permanece viva em todo coração, a parte de todos nós que continua capaz de honestidade e sinceridade absoluta.