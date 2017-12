Intervalos luminosos Data estelar: a Lua que cresce em Gêmeos será também vazia, das 8h18 às 13h13, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra o melhor da existência humana não acontece durante o longo período de esforço ou trabalho, nem tampouco nas ansiadas férias ou tempos de "dolce far niente", mas nos intervalos entre uns e outros, que é quando a alma humana, sossegada e em paz, faz seus planos e elabora seus desejos, ou seja, pratica magia. Ainda que posando de moderna e esclarecida, nossa humanidade prefira acreditar que não acredita em magia, esta continuará sendo sua prática preferida. O problema não consiste em decidir se vai ou não praticar magia, mas em tornar-se perita no assunto, pois, pelo andamento das coisas, o feitiço continuará se voltando contra o feiticeiro, ou seja, os desejos, originalmente luminosos, continuarão produzindo desgraças. ÁRIES 21-3 a 20-4 É inevitável que várias coisas se realizem, e por isso você, pelo contrário, poderia evitar a ansiedade, pois esta boicota tudo que de bom vai acontecer, pretendendo acelerar o que já tem o seu próprio e muito bom ritmo. TOURO 21-4 a 20-5 Antes de adquirir novos objetos, cuide dos que você já possui e, principalmente, cuide de compartilhá-los com outras pessoas, de modo que estes tragam consigo prazer e alegria, no lugar da dificuldade que é cuidar continuamente deles. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ainda que você prefira argumentar que vai tomar esta ou aquela atitude por causa da pressão exercida por certas pessoas, melhor seria que assumisse a autoria do evento, responsabilizando-se por todas as conseqüências ulteriores. CÂNCER 21-6 a 21-7 Antes de mais nada, organize suas emoções, fazendo isso no silêncio, ou melhor, no barulho de sua mente. Tentar colocar ordem nas próprias emoções brigando com outras pessoas não seria eficiente nem tampouco sábio de sua parte. LEÃO 22-7 a 22-8 A mão que ajuda é a mão que depois será açoitada também, pois a ingratidão enche o duro coração humano. Porém, quando o coração deseja prestar ajuda, não se importa com isso, pois o amor não pode ser rebaixado a uma mesquinharia dessas. VIRGEM 23-8 a 22-9 É bom começar a confiar um pouco mais na misteriosa ação do tempo, principalmente porque no plano imediato as coisas parecerão fugir do controle, o que nunca será um panorama agradável de se contemplar, não é mesmo? LIBRA 23-9 a 22-10 Quando as pessoas têm um objetivo definido pelo qual lutar e se esforçar, não perdem tempo com fofocas e murmúrios. Deu para perceber quão confusas e desorientadas andam as pessoas neste mundo que posa de moderno e sofisticado? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Para melhorar seu mundo e seus relacionamentos, é melhor tomar atitudes compassivas e amorosas, pois de críticas a alma está cheia, ninguém agüenta mais levar bofetadas emocionais. Aja em nome do amor, do verdadeiro amor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Relacionamento é o que acontece entre uma discussão e outra, pois quando as pessoas se irritam e se culpam mutuamente por isto ou aquilo, esquecem do fato principal: de que seria impossível viver sem relacionar-se. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Pedir ajuda é uma temeridade hoje em dia, pois as pessoas andam tão cheias de preocupações que é provável elas se constrangerem por causa do pedido. Contudo, quando a ajuda se faz necessária, assim as coisas devem ser. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você não precisa afirmar seu caráter em cima da fraqueza alheia, uma atitude destas não seria digna de sua natureza. Pelo contrário, aproveitar-se da fraqueza alheia traria uma sombra de dúvida a respeito de sua força pessoal. PEIXES 20-2 a 20-3 Definitivamente, você não precisa chegar às vias de fato para conferir que alguns desejos são satisfatórios apenas na imaginação, já que quando realizados se demonstram absolutamente complicados, produtores de dor e agonia.