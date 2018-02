Intervalos engordam

Paraíso Tropical chega em sua reta final com overbooking de anunciantes. Agências e profissionais do mercado já foram avisados pela Globo que não há mais espaço nos breaks e nos merchandisings da trama em seus dois últimos dias no ar. A demanda é tanta que a Globo abriu esta semana um break a mais para cada capítulo. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora as inserções comerciais para o mercado, na segunda-feira Paraíso teve cinco intervalos comerciais, com 49 inserções e 33 anunciantes. O número impressiona se comparado às inserções do dia 17, que teve 4 breaks comerciais com a presença de 25 anunciantes. Entre os principais anunciantes da novela estão o Bradesco e a Grendene. O folhetim também se fartou de merchandising. Ministério do Turismo, Itaú e Natura foram algumas das marcas que desfilarem na trama. Isso sem falar em um dos merchandisings mais caros na história da telenovela, o lançamento de um carro da Cintrõen: a ação contou com participação de boa parte do elenco, mereceu festa montada dentro do Projac e custou mais de R$ 1 milhão.