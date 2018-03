Internet no celular deixa tudo à mão

"A vida me obriga a ficar conectado 24 horas por dia, sete dias por semana." A frase poderia ser uma reclamação do consultor Ricardo Kobashi, de 43 anos, contra os excessos da tecnologia. Mas ela expressa a sua satisfação de estar em contato o tempo inteiro com a família e os amigos e de ser mais produtivo no trabalho por causa de seu celular e minimodem 3G. Com eles, Kobashi lê notícias nos principais portais, checa emails ao menos dez vezes ao dia e fica disponível para conversas rápidas. Quando vai a uma reunião em algum lugar que não conhece, aciona o Google Maps e localiza rapidamente o endereço. Kobashi está longe de ser um exemplo único. Como ele, o engenheiro James Citadini, 26 anos, possui um 3G no qual vê vídeos, ouve música e utiliza o MSN Messenger. "Costumo conectá-lo em alguns lugares à rede Wi-Fi, como em alguns restaurantes", afirma. Os serviços são muitos se você quer aproveitar a internet no celular (veja na página X4). Portais e sites especializados, como os de futebol, oferecem notícias. Serviços públicos, como o metrô e o portal Cidadão SP (que inclui de checagem de CEP a consultas a multas de trânsito), estão disponíveis. Também é possível verificar a previsão do tempo. Para navegar pelos sites, um bom browser é fundamental. Alguns aparelhos já vêm com um navegador da fábrica. É o caso do iPhone, que vem com o Safari. Se não for o caso do seu aparelho, uma opção é baixar o Opera Mini na Web. Basta entrar com o celular no endereço (http://mini.opera.com), fazer o download e pedir para instalá-lo. Para ouvir música, um programa interessante é o Resco Radio (www.resco.net/smartphone/radio). O Resco é um MP3 player para Windows Mobile que permite ouvir qualquer rádio que transmita nesse formato. Quem utiliza o iPhone tem o AllRadio (www.appsafari.com/utilities/6500/allradio) como alternativa. Os dois aplicativos são pagos. A conexão 3G também facilita assistir a vídeos no celular. "Quando acesso uma conexão 3G, o vídeo não trava e o download é rápido", diz Citadini. Mas são poucos os sites com vídeos disponíveis para serem vistos em streaming. O YouTube é o principal deles. Do mesmo modo, os bancos só agora começam a oferecer serviços específicos para a internet móvel. No site do Unibanco é possível encontrar mapas e localizar as agências mais próximas. No do Itaú, ver vídeos com dicas para investidores. Mas quase todos os bancos possuem sites nos quais é possível fazer movimentações, verificar o saldo e o extrato.