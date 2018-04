Intercâmbio artístico para público infantil

Vai até domingo o V Festival Intercâmbio de Linguagens, que trouxe ao Rio experiências inovadoras no teatro, música, dança e poesia. Montados por 16 grupos brasileiros e oito estrangeiros (da Espanha, França, Canadá, Peru e Uruguai), os espetáculos têm como alvo principal o público infanto-juvenil, desde o bebê de seis meses de vida ao adolescente. O festival apresenta performances reconhecidas no exterior, algumas delas premiadas.Segundo a atriz Karen Acioly, ''''mãe'''' da iniciativa (nascida em 2003) e diretora do Centro de Referência do Teatro Infantil (Teatro do Jockey) - sede do festival e onde a maior parte das apresentações está sendo encenada -, os espectadores podem conferir trabalhos ''''bem diferentes, pioneiros, curiosos, de excelente qualidade''''. ''''Nossa intenção é a mistura, o encontro possível de linguagens, público, gente e gerações'''', esclarece Karen.''''Só é possível transmitir cultura e identidade se a recebemos desde pequenos.'''' Outros seis espaços da zona sul do Rio receberão os artistas. Os ingressos custam R$ 5 para crianças e R$ 10 para adultos. A programação de hoje e de amanhã inclui O Anjo e a Princesa, montado pelo grupo Sobrevento no Oi Futuro. O espetáculo recebeu prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) de melhor atriz (Sandra Vargas). No domingo, os carioquinhas poderão conferir em vários horários, também no Oi Futuro, a mostra de desenhos animados do cultuado animador Andrés Lieban. O festival tem patrocínio da Petrobras e da Oi Futuro e entrou em cartaz há uma semana. No ano passado, arrebanhou 6 mil espectadores; espera-se que o número seja dobrado nesta edição.