Inteligência superior DATA ESTELAR Vênus e Plutão em quadratura; Lua é quarto crescente no signo de Leão. Enquanto isso, aqui na Terra, qualquer pessoa esclarecida sabe que há um Plano Diretor agindo nos bastidores dos acontecimentos. Ainda que não se consiga explicar a natureza desta inteligência superior, a intuição informa claramente através de sinais e da própria busca de sentido e significado que caracteriza nossa espécie humana. No momento atual, esta busca se aproxima do conhecimento direto do Plano, o que aumenta as exigências sobre nossa civilização, que deve responder ao apelo elevando-se a um patamar ainda desconhecido, mas já sentido como inevitável. Você pode chamar este Plano de Vontade de Deus, de tendência à evolução, de Fraternidade Branca. O nome não importa, apenas interessa que todos nos dediquemos com afinco a realizá-lo. Áries >>21-03 a 20-04 Ainda que for a coisa mais difícil de se fazer, você terá de depositar confiança em quem o traiu no passado. Isto envolve coragem e presença de espírito, justamente num momento em que a sua alma se sente mais frágil e vulnerável. Touro >>21-04 a 20-05 Melhor não argumentar, porque assim a discussão tomaria o tempo que precisaria ser dedicado à ação. Melhor deixar passar as ofensas, resolvendo-as através das tarefas que precisam ser administradas da melhor forma possível. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Antes de lançar-se a criticar o desempenho alheio, procure observar com atenção as atitudes que você mesmo tomou em relação ao que precisava ser feito. Não pode ter ocorrido de a falta de eficiência ter circulado através de todo mundo? Câncer >>21-06 a 21-07 Estimule o senso de responsabilidade, porque no fragor das discussões as pessoas são tentadas e se manifestar de forma impulsivamente brutal, achando que, se umas são irresponsáveis, então todas deveriam sê-lo ao mesmo tempo. Leão>> 22-07 a 22-08 Manter a alma alinhada com os propósitos mais elevados cria harmonia no ambiente e nos relacionamentos. Quando você perde de vista esses propósitos, perceberá que tudo degringola e as coisas se tornam bastante decadentes. Virgem >>23-08 a 22-09 Você não precisa ir até o fim na sua vontade de provar superioridade e inteligência ante a todos. Você se provará superior e inteligente na medida em que inibir comportamentos brutais que só rebaixariam a condição de sua alma. Libra >>23-09 a 22-10 A proximidade de certos personagens que são excessivamente egoístas faz com que você tenha de tomar a atitude de defender o que é seu. Faça isso mesmo que você não goste de ter de discutir o que deveria ser uma questão de bom senso. Escorpião >>23-10 a 21-11 Inúmeras coisas foram inaceitáveis para você em outros tempos, mas provavelmente estas fazem parte da sua vida atualmente. Veja neste processo a perspectiva de transformação que, hoje, jaz oculta das adversidades atuais. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Quem conseguir manter o bom humor no meio de situações densas e pesadas será a pessoa que solucionará tudo com bastante destreza. Será você esta alma? Ou será que desta vez você terá de pedir a ajuda de alguém? Capricórnio >>22-12 a 20-01 Aspectos da vida e de sua própria alma que andavam ocultos, funcionando nos bastidores, começam a tornar-se parte ativa da consciência. Este será o mais seguro sinal de sua maior transformação e do seu real aprimoramento. Aquário >>21-01 a 19-02 Para a sua alma aquariana, é fácil ser ela mesma, é fácil quebrar as regras do mundo. No entanto, para as pessoas que não são de Aquário, este tipo de comportamento parece impossível. Você existe para ajudá-las neste sentido esclarecedor. Peixes >>20-02 a 20-03 O véu das aparências foi rasgado e a situação não ficou nada bonita. Porém, nos bastidores, havia coisa melhor, toda a vida e os melhores desejos se mantinham confinados atrás das cortinas e, agora, têm chance de mudar a história.