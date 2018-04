Inteligência e expressividade a serviço de Mahler

Não se trata apenas do timbre personalíssimo, da dicção perfeita, da técnica imaculada que permite à voz correr com extrema naturalidade, fazendo com que o mais delicado pianíssimo flutue com nitidez acima da massa orquestral. O que torna Thomas Hampson um excepcional intérprete de Mahler é a inteligência com que ele molda as nuances expressivas do texto, a musicalidade com que trabalha as linhas melódicas. Foi o que demonstrou, segunda-feira, na Sala São Paulo, em seu primeiro concerto com a Gustav Mahler Jugendorchester, em que fez as canções para barítono do Knabenwunderhorn e duas das canções de juventude orquestradas, na década de 80, pelo compositor italiano Luciano Berio. Do lirismo tristonho do ''''Canto Noturno da Sentinela'''' à visão de pesadelo de ''''Toque de Alvorada'''', com suas grotescas imagens evocadoras das Danças da Morte medievais, a cada um desses poemas populares Hampson deu um tratamento rico em detalhes expressivos. E foi muito bem secundado por Philippe Jordan que, em ''''Revelge'''', demonstrou como é possível manobrar as massas orquestrais respeitando as necessidades do cantor, e não remando contra ele. Dá prazer assistir ao vivo ao trabalho soberbo da Orquestra Jovem Gustav Mahler, que tem em Cláudio Abbado seu diretor artístico e inspirador. Em seu 21º ano de existência, o conjunto tem maturidade para enfrentar, de forma surpreendente, uma partitura densa como a Sinfonia nº 6 de Mahler. A execução dessa que é a mais vigorosa e a mais amarga de suas nove sinfonias permitiu à orquestra exibir sonoridades magníficas: a presença das cordas, a afinação e equilíbrio dos sopros, o harmonioso entrosamento dos naipes, numa peça que solicita, de todos , extremos de técnica e de expressividade. Enfatizando mais a nuance ''''energico'''' do que o ''''ma non troppo'''' do movimento inicial, Philippe Jordan soube, contudo, explorar os contrastes do episódio central: o diálogo do violino solista com a trompa, os traços pastorais introduzidos pelo uso do cincerro (o sino de rebanho). Notável foi a realização do Scherzo - em que há ecos da ''''Revelge'''' - pelo que esse movimento exige da orquestra com seus acentos deslocados, seus ritmos em constante mutação, suas oscilações de maior-menor. O Andante, realizado de forma bastante apaixonada, conduziu ao movimento final - o longo e torturado Allegro moderato, que se estende por cerca de meia hora - com sua sucessão de tentativas de ascensão, frustradas pela batida do martelo, que levam ao progressivo sentimento de derrota, e ao impressionante canto fúnebre final. Aqui, foi de um virtuosismo absoluto o desempenho da Gustav Mahler, com um nível de rendimento que pareceu inversamente proporcional à juventude de seus integrantes.