Integrantes do ABBA se unem para compor Björn Ulvaeus e Benny Andersson, ex-membros do já dissolvido quarteto sueco ABBA, se reuniram após 15 anos para compor duas canções. 2nd Best to None foi gravada com funcionários do hotel Rival, em Estocolmo, propriedade de Andersson. A música está disponível no site do estabelecimento. Já Story of a Heart integra o próximo disco da Benny Andersson Band, grupo que o ex-componente do ABBA fundou em 2001. O CD vai à venda no Reino Unido em julho. A última vez que Andersson e Ulvaeus tinham trabalhado juntos foi no início dos anos 90, quando compuseram temas para a cantora sueca Josefin Nilsson.