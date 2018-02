Instinto Selvagem 2, nem Sharon Stone segura essa onda Hollywood nunca foi a mesma depois que Sharon Stone deu aquela cruzada de pernas em Instinto Selvagem, o thriller do holandês Paul Verhoeven que virou o grande acontecimento do cinemão em 1992. O mais curioso é que Verhoeven não estava muito convencido de que Sharon pudesse ser Catherine Tramell. Ele submeteu a atriz a um teste. Conta a lenda que Sharon foi, e sem calcinha, como sua personagem, na cena famosa que tira dos eixos o policial Kirk Douglas. Durante mais de dez anos Sharon tentou fazer Instinto Selvagem 2. O filme só ficou pronto no ano passado e, ao contrário do original, não obteve muita repercussão - nem deu à carreira meio parada da estrela o impulso com que ela certamente contava. Instinto Selvagem 2 é a pálida atração de hoje às 9 da noite, no canal HBO. Catherine agora está em Londres onde aparece um homem morto no seu carro. De novo a dúvida - ela matou ou não? Sharon continua sexy, mas o diretor Michael Caton-Jones não é Paul Verhoeven e parece muito tímido para incrementar o apelo erótico que poderia levantar, literalmente, o interesse da audiência. Ah, sim - há outra coroa muito interessante em cena, Charlotte Rampling. Mais um desperdício de Instinto Selvagem 2.