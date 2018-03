Insegurança Data estelar: Marte e Saturno em quadratura; a Lua atinge a fase Cheia no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade é insegura porque não confia nos ciclos de fluxo e refluxo universais, mediante os quais a Vida regula a manifestação de poder. Essa insegurança resulta em se acumular gordura, recursos materiais e as pessoas se perpetuarem em cargos institucionais motivadas pela ilusão de serem maiores do que os ciclos universais, assinando com essa atitude sua certa destruição. Esse tipo de gente acha tudo isso tão complexo que determina ser mais sensato evitar todo tipo de especulação a respeito de uma Vida Maior ou do espírito, porque tais reflexões as levariam a se confrontar com o erro que cometem. Enquanto isso, o tempo, fragmento de eternidade, continua passando e as transforma em pó, em olvido. ÁRIES 21-3 a 20-4 Seria impossível cooperar quando a mentira viceja nos relacionamentos. Por isso, todas as pessoas estão sendo pressionadas a demonstrar o que são e ao que vieram através de gestos concretos e atitudes práticas. TOURO 21-4 a 20-5 No meio da vida cotidiana, parece difícil assimilar e praticar a cooperação, pareceria mais sensato, simples e eficiente pensar apenas em si. Porém, à medida que o tempo passa, isso se mostra errado e contraproducente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Aprofunde-se em tudo que você já pôs em movimento, é desnecessário iniciar novos assuntos enquanto há outros que precisam de atenção e cuidado. A superficialidade não é segura, depõe contra o sucesso almejado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Para que uma lâmpada elétrica acenda e ilumine com eficiência é necessária uma voltagem correta. Para que seus comandos sejam obedecidos e produzam resultados eficientes será necessária uma comunicação correta também. LEÃO 22-7 a 22-8 A paciência demonstra larga experiência no esforço necessário para se conquistar resultados. Quem não for capaz de ter paciência demonstra com isso sua incapacidade de perceber o grande panorama dos acontecimentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Provocar temor não é o mesmo que infundir respeito. O temor é uma imposição pela força, mas o respeito é algo que só pode ser conquistado através do exemplo vivo desempenhado a cada momento solitário da existência. LIBRA 23-9 a 22-10 O perdão não é um conceito fácil, só as pessoas de mente aberta, que suportam conceitos amplos, são capazes de desfrutar as delícias que resultam de sua prática. Perdoar requer ousadia, alegria e benevolência. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Encontre novas palavras para dizer o mesmo de sempre, procure evitar que sua mente estacione no universo conhecido das palavras. Por trás das palavras há significados e as novas opções flexibilizam os conceitos. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 De coração a coração, esta é a lei que protege os bons relacionamentos. Enquanto tudo se mantiver dentro dessa ordem, o que perturbaria o bom andamento das coisas? Porém, se pensamentos interesseiros se esgueirarem... CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É impossível permanecer na ignorância, para consegui-lo seria necessário despender uma preciosa energia. Por isso, não há mais o argumento de não saber nada do que verdadeiramente acontece, há apenas a responsabilidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Vozes iradas erguem-se com argumentos lógicos e raciocínios prolixos para provar que o caminho humano é individual, que cada pessoa deve, antes de mais nada, cuidar de si. Assim vão as coisas, direto à destruição. PEIXES 20-2 a 20-3 Exorcize todo e qualquer traço de malícia de seus pensamentos, porque agir em nome de interesses escusos nunca ajudaria a colocar seus pés num caminho digno e elevado. Pensar como os bandidos só vai atrair bandidos.