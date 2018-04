Inscrições para projetos musicais As inscrições para a quinta edição do Edital Nacional 2009 do Natura Musical podem ser feitas até o dia 4 de setembro. O programa destina-se projetos musicais brasileiros em diferentes estágios e processos, como criação, produção, documentação, pesquisa, reflexão, formação de público e ações educativas. Neste ano, o vencedor também ganha uma turnê individual, com pelo menos dez apresentações pelo País. As inscrições são gratuitas e abertas a pessoas físicas e jurídicas. Inscrições (e mais informações) no site www.natura.net/patrocinio ou pelo correio, Caixa Postal 31296, CEP 01309-970, São Paulo - SP.