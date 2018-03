Inscrições para Programa de Fomento Até o dia 30 estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Fomento ao Teatro, cujo aporte para este edital é de R$ 2.325.427,23. Serão selecionados, no máximo, 16 projetos, sendo que cada um poderá receber o incentivo máximo de R$ 638.363,06. Os interessados devem propor uma única iniciativa e ter situação de pessoa jurídica sediada no município de São Paulo. Toda a documentação deve ser levada à sede da Secretaria Municipal de Cultura (Av. São João, 473, 6º andar). O horário de atendimento é entre 10 e 12 h e 14 e 17 h, de segunda a sexta-feira. Mais informações no site http://cultura.prefeitura.sp.gov.br.