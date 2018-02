Inscrições para Prêmio Portugal Telecom 2009 Até o dia 28 de fevereiro estão abertas as inscrições para editores e/ou escritores interessados em participar da 7ª edição do Prêmio Portugal Telecom 2009. Podem concorrer obras de dramaturgia, romance, conto, poesia, crônica e autobiografia escritas originalmente em língua portuguesa, cuja primeira edição no Brasil tenha ocorrido entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro de 2008. Ou que tenham tido a primeira edição no exterior entre o dia 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2008, desde que editadas no País em 2008. As inscrições podem ser feitas pelo site www.premioportugaltelecom.com.br.