Inscrições para premiação de design do MCB O Museu da Casa Brasileira (MCB) está recebendo inscrições para o 21º Prêmio Design MCB. Os interessados devem enviar memorial descritivo, fotos e desenhos técnicos das peças que querem inscrever na premiação até o dia 10 de setembro. As informações estão disponíveis no site www.mcb.sp.gov.br. Os produtos vencedores e selecionados serão depois reunidos em exposição a ser aberta no dia 12 de dezembro no MCB, em São Paulo, data também em que será realizada a cerimônia de premiação. Esta edição tem cartaz criado pelo jovem Danilo Toledo, escolhido em concurso realizado no primeiro semestre.