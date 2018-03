Inscrições para o Brasilcine vão até dia 31 As inscrições para participar do único festival de divulgação do cinema Brasileiro na Suécia, BrasilCine, vão até 31 de março. Para participar, os interessados devem enviar cópia dos filmes (curta, média e longa-metragem, documentário) em DVD no formato PAL, sinopse, informações técnicas sobre o filme (formato filmado, ano de produção, duração) e uma breve apresentação do diretor. É importante lembrar que as cópias deverão ter legendas em inglês ou em sueco e não serão devolvidas. Os filmes serão selecionados por uma comissão composta de suecos e brasileiros. O resultado será divulgado no dia 30 de junho.