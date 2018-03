Inscrições para festival universitário Estudantes que queiram participar do 14º Festival Brasileiro de Cinema Universitário podem inscrever seus filmes até o dia 30 no site www.fbcu.com.br. O festival será realizado entre 29 de julho a 9 de agosto, no Rio, e de 11 a 16 de agosto em São Paulo. Os filmes não podem ter mais do que 30 minutos e o diretor e os ocupantes de outras três funções técnicas (diretor de fotografia, roteirista, editor ou outras) precisam ser universitários brasileiros (à época da realização do filme). Só serão aceitos projetos finalizados de 2007 para cá. O FBCU surgiu a partir de uma iniciativa de estudantes de cursos de cinema do Rio e de São Paulo.