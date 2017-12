Inscrições para Festival do Minuto As inscrições para o Festival do Minuto de novembro já estão abertas. Os interessados em participar têm até o dia 30 para enviarem seus vídeos pelo site www.festivaldominuto.com.br. O Festival do Minuto estabeleceu um novo tema para novembro. Depois de Tempo Livre e Acabou a Gasolina, agora é a vez de os realizadores trabalharem com o tema Meu Vizinho. A categoria Nano Minutos (vídeos com até dez segundos de duração), criada em outubro, foi mantida neste mês. A proposta é desafiar ainda mais o poder de síntese e criatividade dos participantes. Os realizadores concorrerem a prêmios em dinheiro e a troféus Minuto.