Inscrições para edital de arte estão abertas Até 28 de setembro, estão abertas as inscrições para o Edital Arte & Patrimônio 2007. Onze projetos nas áreas de patrimônio cultural e artes visuais serão escolhidos e receberão patrocínio da Petrobrás. O resultado sai até 26 de outubro no site www.artepatrimonio.org.br, no qual o edital e as fichas de inscrição estão disponíveis. Dez projetos sobre a interação entre o patrimônio e as artes serão premiados com R$ 100 mil; outros R$ 400 mil serão destinados a uma proposta de exposição de leitura histórica. O edital é iniciativa do Ministério da Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).