Inscrições para curso gratuito de papietagem O Museu da Casa Brasileira promove do dia 10 ao dia 17 uma oficina de papietagem, antiga técnica de confecção de máscaras para teatro em que são utilizadas camadas sobrepostas de jornais ou folhas de revistas, coladas sobre uma base de papel reproduzindo um objeto, que forma uma estrutura firme quando seca. A inscrição é gratuita e a idade mínima para participação é de10 anos. A oficina consiste na percepção visual e registro do objeto, sua função e seu significado. A seguir, será empregada a técnica de papietagem para fixação do conhecimento. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0--11) 3032-2499.