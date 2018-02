Inscrições para curso com Inácio Araujo Estão abertas as inscrições para o curso Cinema - História e Linguagem, com o crítico de cinema Inácio Araujo. O curso vai oferecer uma introdução à história do cinema, com ênfase nos diferentes gêneros, cineastas e formação da linguagem. No próximo dia 2, tem início a primeira turma, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 23 h. No dia 3, começa a segunda turma, com aulas às terças-feiras, de 9h30 às 13 h. As inscrições para o curso, cuja duração é de 40 semanas, podem ser feitas na Rua Aureliano Coutinho, 278, conj. 32, ou pelo telefone 3825-8141. O valor é de R$ 220 mensais e são oferecidas 70 vagas (35 por período).