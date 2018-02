Inscrições para candidatos ao Oscar 2008 O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV/MinC), abre inscrições (até o próximo dia 20) para a seleção de longas que desejarem representar o cinema brasileiro para o prêmio de melhor filme em língua estrangeira na 80.ª Cerimônia Anual de Premiação da Academia - Oscar 2008. Os filmes precisam ter sido lançados no País entre 1º de outubro de 2006 e 30 de setembro de 2007, exibidos por sete dias consecutivos em salas comerciais e realizados em 35mm, 70mm ou em formato digital de exibição comercial. Mais informações no site www.cultura.gov.br ou pelo tel. (61) 3316-2088, das 14h às 18h, com Fernanda Candeias.