Inscrições para artistas criarem e exporem O espaço cultural PortoPensarte, ligado ao Instituto Pensarte, recebe inscrições até o dia 30 de artistas de todo o País, interessados em expor seus projetos de artes visuais na Galeria Mil e Quinhentos Metros, neste segundo semestre do ano. Serão selecionados três trabalhos, que deverão ser montados e criados a partir de matérias-primas encontradas em um raio de 1.500 metros da galeria. A proposta é estimular a conscientização do fazer artístico, associando-o ao cotidiano das pessoas. As inscrições podem ser feitas pelo correio ou no próprio instituto. Mais informações pelo telefone (11) 3828-2550.