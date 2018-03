Inscrições para a mostra do Festival do Rio A Mostra Première Brasil do Festival do Rio de Cinema está recebendo inscrições até dia 15. Como parte das novidades do regulamento da mostra competitiva do evento deste ano, os documentários inscritos precisam ser inéditos no Rio de Janeiro; os curtas-metragens devem ter até 17 minutos de duração; e novas categorias serão contempladas com o Prêmio Redentor - para atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro, fotografia e montagem. O Festival do Rio ocorrerá entre 24 de setembro e 8 de outubro. Mais informações, assim como regulamento completo da Mostra Première Brasil em www.festivaldorio.com.br.