Inscrições para 4.º Prêmio de longas e curtas Estão abertas, até sexta-feira, as inscrições para o 4º Prêmio do Cinema Paulista, promovido pela Fiesp e Sesi-SP. A premiação, voltada para longas e curtas-metragens, contemplará 12 categorias. Os três finalistas de cada modalidade serão escolhidos pelo público - todos os filmes inscritos serão exibidos, gratuitamente, em mostra a ser realizada entre os dias 19 e 28 no Mezanino do Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1.313). As informações dos requisitos para a inscrição, assim como os formulários que devem ser preenchidos, estão disponíveis no site www.fiesp.com.br/cinema. A cerimônia de entrega ocorrerá dia 10 de março.