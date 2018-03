Inscrições abertas para vaga da APL A cadeira 38 da Academia Paulista de Letras está vaga após a morte do jornalista Nilo Scalzo. As inscrições estão abertas até 17 de setembro e os candidatos devem encaminhar à APL currículo e um exemplar de cada obra publicada. As eleições serão realizadas em 25 de outubro. Mais informações tel. 3331-7222.