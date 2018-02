Inscrições abertas para festival nacional O Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para o maior evento de música instrumental brasileira, o 8º Brasil Instrumental, até o dia 17 de outubro. O festival ocorre entre os dias 7 e 17 de fevereiro na cidade do interior de São Paulo e contará com músicos de todo o País. Os 25 trabalhos selecionados receberão, no total, R$ 100 mil de subsídios. Os critérios de seleção e a documentação necessária para a inscrição podem ser acessados no site www.conservatoriodetatui.org.br. O evento conta com quatro categorias: Shows, 5ª Mostra Brasil Instrumental, 1º Festival de Bandas e 1º Festival de Viola Caipira.